Азербайджан в 2016 году увеличил импорт пшеницы на 18,2%
Импорт пшеницы в Азербайджан в 2016 г. составил 1,6 млн. тонн, что на 18,2% выше показателя 2015 г. Об этом 20 февраля со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по статистике Азербайджана, сообщило ИА Интерфакс-Азербайджан.
Согласно сообщению, общая стоимость импортируемой в республику пшеницы составила $295,018 млн. (-0,6% от показателя 2015 г.).
За отчетный период в Азербайджан было импортировано 365,2 тыс. тонн сахара сырца и сахара (+25,3%) на сумму $152,76 млн. (+22,7%), растительных масел – 138,4 тыс. тонн (+20,1%) на сумму $124,64 млн. (+77,3%), сливочных масел, молока – 14,37 млн. тонн (+4,1%) на $48,38 млн. (рост в 2,2 раза).
Кроме того, из Азербайджана на экспорт в 2016 г. направлено 108,4 тыс. тонн сахара (-50,9%) на сумму $62,3 млн. (-70,8%), растительных масел – 10,25 тыс. тонн (-56,3%) на сумму $10, 7 млн. (-80,8%).
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