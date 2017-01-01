Агроновости

Вчера, 16:27 Источник: АПК-Информ Просмотров: 132

В январе Россия существенно снизила импорт пальмового масла

Согласно официальным данным, в январе т.г. Россия импортировала 34,6 тыс. тонн пальмового масла, что в 3 раза уступило показателю предыдущего месяца (107 тыс. тонн), в 2 раза - итогам января 2016 г. (65 тыс. тонн) и стало минимальным месячным показателем последних трех сезонов.

Следует отметить, что январе т.г. экспорт данной продукции в РФ сократили все основные страны-поставщики. В частности, существенно уменьшила отгрузки Индонезия - 22,6 против 85,7 тыс. тонн месяцем ранее, Нидерланды - 4,7 против 8 тыс. тонн и Малайзия - 5,8 против 10,9 тыс. тонн.

Напомним, что 2016 г. был рекордным по объемам импорта Россией пальмового масла – 847,6 тыс. тонн (+12% за год).

Более детально информация о внешней торговле масличными и продуктами их переработки в РФ представлена на сайте ИА "АПК-Информ" в разделе "Статистика".

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