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Вчера, 17:12 Источник: АПК-Информ Просмотров: 131

Кыргызстан приостановил ввоз мясной продукции из Китая

Кыргызстан временно ограничил ввоз продукции животного происхождения из Китая. Об этом заявил начальник отдела Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Манас Майканов, сообщило 20 февраля ИА 24.kg.

По его словам, импорт приостановлен до совместного инспектирования странами Евразийского экономического союза продукции, которую КНР поставляет на рынок ЕАЭС. Также страны изучат качество мясной продукции, яиц и животных.

«Как только Китай пригласит нас для инспектирования, мы сразу отправимся туда. Все страны ЕАЭС готовы к изучению продукции КНР. После инспекции станет ясно, будет или нет разрешен импорт мяса из КНР в ЕАЭС», – сказал М.Майканов.

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