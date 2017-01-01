До конца февраля COFCO планирует стать владельцем 100% акций Nidera
Китайская государственная корпорация COFCO получила от регулирующих органов все необходимые разрешения для приобретения оставшейся части акций компании Nidera Capital B. V., которые в настоящее время принадлежит Cygne B.V., сообщает World Grain.
Закрытие сделки состоится 28 февраля т.г., после чего COFCO станет единоличным владельцем компании Nidera.
Напомним, что в 2014 г. COFCO выкупила 51% акций компании Nidera в 2014 г., а в августе 2016 г. объявила о намерении приобрести оставшуюся часть акций
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