Кыргызстан увеличит поставки мясной и молочной продукции на российский рынок
В Кыргызстане будет расширен список предприятий, которым разрешен экспорт мясной и молочной продукции в Россию. Об этом шла речь в ходе заседания Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, сообщила 17 февраля пресс-служба правительства Кыргызстана.
Отмечается, что стороны обсудили двусторонние вопросы сотрудничества в торговле, и договорились увеличить объемы экспорта кыргызской продукции, включая товары животного происхождения.
Также в ходе заседания комиссии планируют разработать программу экономического сотрудничества между правительствами Кыргызстана и России на 2018–2021 гг.
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