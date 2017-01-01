Агроновости

Вчера, 17:57 Источник: АПК-Информ Просмотров: 120

Кыргызстан увеличит поставки мясной и молочной продукции на российский рынок

В Кыргызстане будет расширен список предприятий, которым разрешен экспорт мясной и молочной продукции в Россию. Об этом шла речь в ходе заседания Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, сообщила 17 февраля пресс-служба правительства Кыргызстана.

Отмечается, что стороны обсудили двусторонние вопросы сотрудничества в торговле, и договорились увеличить объемы экспорта кыргызской продукции, включая товары животного происхождения.

Также в ходе заседания комиссии планируют разработать программу экономического сотрудничества между правительствами Кыргызстана и России на 2018–2021 гг.

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