Агроновости

Вчера, 17:20 Источник: АПК-Информ Просмотров: 138

Эфиопия закупила крупную партию пшеницы

По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера эфиопское государственное предприятие по торговле зерном (EGTE) законтрактовало 400 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения.

Поставка зерновой импортеру назначена на март-май т.г. При этом цены закупки не раскрываются.

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