Эфиопия закупила крупную партию пшеницы
По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера эфиопское государственное предприятие по торговле зерном (EGTE) законтрактовало 400 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения.
Поставка зерновой импортеру назначена на март-май т.г. При этом цены закупки не раскрываются.
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