Агроновости

11:55 Источник: АПК-Информ Просмотров: 105

ЕС выступит третьей стороной в украино-российском споре – торгпред

Европейский союз готов выступить третьей стороной в рассмотрении торгового спора между Украиной и Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) с целью отмены введенных в январе прошлого года торговых и транзитных ограничений для украинского экспорта. Об этом написала торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в сети Facebook.

По ее словам, Украина 20 февраля выступила на заседании ВТО и потребовала созвать группу экспертов для рассмотрения спора и оценки многочисленных ограничений, введенных РФ.

«Однако, как и ожидалось, Россия использовала свое право отклонить требование о созыве группы экспертов... Украина продолжит процедуру оспаривания ограничительных мер России и вынесет свое требование снова на следующем заседании Органа урегулирования споров», – написала торгпред.

Также Н.Микольская отметила, что уже на следующем заседании в соответствии с правилами ВТО группа будет в любом случае создана – независимо от позиции России.

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