Улучшение погодных условий повышает перспективы урожая зерновых и масличных в Аргентине
Согласно данным аргентинских метеорологов, установившаяся на текущей неделе благоприятная погода на большей части территории страны повышает надежды фермеров на хороший урожай зерновых и масличных культур, сообщает Reuters.
После того, как в январе длительные осадки в ряде провинций Аргентины привели к затоплению части полей, а в других, напротив, наблюдался их дефицит, в настоящая время погодная ситуация стабилизировалась благодаря дождям на юге страны, который особенно пострадал от засухи.
Если хорошая погода сохранится и в дальнейшем, урожай соевых бобов в Аргентине в 2016/17 МГ, по данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, может достигнуть 54,8 млн. тонн, что, вместе с тем, на 0,7 млн. тонн ниже официальной оценки USDA.
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