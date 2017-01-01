ВВП Беларуси в январе составил Br7,8 млрд. - Белстат
Валовой внутренний продукт Беларуси в январе т.г. составил Br7,8 млрд., или в сопоставимых ценах 99,5% к показателю января 2016 г. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба Национального статистического комитета РБ.
Отмечается, что индекс-дефлятор ВВП в январе по отношению к аналогичному периоду 2016 г. составил 109,5%.
Напомним, валовой внутренний продукт страны в 2016 г. снизился по сравнению с 2015 г. на 2,6% и составил Br94,3 млрд.
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