Ливия проведет тендеры на закупку зерновых
По информации операторов рынка, Ливийское государственное агентство по закупкам зерна объявило о проведении тендера на импорт 100 тыс. тонн мукомольной и 50 тыс. тонн твердозерной пшеницы произвольного происхождения. Закрытие тендера состоится 22 февраля.
Кроме того, на эту же дату назначен тендер на импорт 75 тыс. тонн кукурузы и 75 тыс. тонн фуражного ячменя.
Все зерно, закупленное в рамках объявленных тендеров, должно быть поставлено импортеру в мае т.г.
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