В Кении растет потребность в импорте кукурузы
Согласно заявлению министерства сельского хозяйства Кении, правительство страны одобрило импорт 5 млн. мешков (1 мешок - 90 кг) желтой кукурузы для производства комбикормов, сообщает Reuters. Закупки указанного объема зерновой планируется осуществить в течение ближайших 3-4 месяцев.
Как ожидается, данная мера поможет стабилизировать внутренние цены на белую кукурузу, урожай которой в стране в текущем сезоне существенно сократился вследствие засухи.
Отметим, что ранее Кения одобрила импорт 450 тыс. тонн кукурузы из Украины. Закупки украинской зерновой будут осуществляться впервые с 2011 г.
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