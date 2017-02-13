В Украине антидемпинговые пошлины на удобрения из РФ будут введены с июля
Межведомственная комиссия по международной торговле официально сообщила о том, что приостанавливает введение антидемпинговых пошлин на азотные удобрения из России. Антидемпинговые меры остановлены до 1 июля 2017 г. Текст соответствующего решения опубликован в газете «Урядовый курьер».
«Межведомственная комиссия по международной торговле (далее - Комиссия) 13.02.2017 рассмотрела информацию, представленную Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, и комментарии национального товаропроизводителя о приостановлении действия антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений происхождением из Российской Федерации и по результатам такого рассмотрения установила, что национальные интересы требуют остановки действия антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений происхождением из Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Напомним, в Верховную Раду будет подан законопроект, который обнулит пошлины для азотных удобрений из всех стран, таким образом украинские аграрии получат альтернативных поставщиков.
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