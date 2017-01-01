Казахстан: Продкорпорация объявила о начале форвардной закупки зерна под урожай-2017
АО «Национальная Корпорация «Продовольственная контрактная корпорация» объявила о начале форвардной закупки зерна под урожай 2017 г. у субъектов агропромышленного комплекса под гарантии банков второго уровня. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что основные условия форвардной закупки - предоставление в качестве обеспечения исполнения обязательств гарантии банков второго уровня; поставка зерна на хлебоприемные предприятия, определяемые АО «НК «Продкорпорация», также оплата комиссии в размере 5% от суммы предварительной оплаты.
В частности, размер предварительной оплаты за 1 тонну пшеницы мягкой составил 20 тыс. тенге, цена на пшеницу твердую – 25 тыс. тенге; ячмень – 15 тыс. тенге; овес – 10 тыс. тенге; гречиху – 45 тыс. тенге; рожь – 15 тыс. тенге; просо – 15 тыс. тенге; кукурузу на зерно – 20 тыс. тенге; чечевицу – 65 тыс. тенге; горох – 30 тыс. тенге; нут – 55 тыс. тенге; подсолнечник – 45 тыс. тенге; рапс – 50 тыс. тенге; семена льна масличного – 40 тыс. тенге; сою – 50 тыс. тенге.
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