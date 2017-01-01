Агроновости

Вчера, 16:27 Источник: АПК-Информ Просмотров: 132

Январские морозы не нанесли существенного ущерба посевам озимых в Европе - Еврокомиссия

Согласно обновленным данным Еврокомиссии, посевы озимых культур в большинстве стран ЕС существенно не пострадали от низких температур воздуха в январе т.г., сообщает Agrimoney.

В частности, несмотря на вымерзание части посевов в странах Скандинавии, Германии, Испании, Венгрии и Причерноморья, влияние январского холодного циклона на состояние культур оценивается специалистами как умеренное.

Также эксперты ожидают, что в дальнейшем погодные условия в европейских странах будут благоприятными для завершения перезимовки. Определенные опасения вызывает лишь ситуация в центре и на северо-востоке Украины, где сохраняется чрезмерная высота снежного покрова и может возникнуть угроза повреждения посевов озимых. По мнению аналитиков Еврокомиссии, если подобная ситуация в указанном регионе сохранится до конца февраля, это может существенно снизить урожай озимых.

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