Агроновости

Вчера, 17:28 Источник: АПК-Информ Просмотров: 132

Южная Корея проведет тендер на импорт кукурузы

По информации операторов рынка, южнокорейская Ассоциация переработчиков (KFA) объявила очередной тендер на закупку 50-65 тыс. тонн кукурузы произвольного происхождения.

При этом сроки поставки зерновой импортеру на данный момент не уточняются.

Напомним, что на предыдущем тендере страна законтрактовала 210 тыс. тонн кукурузы произвольного происхождения с поставкой в мае-июне т.г.

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