Южная Корея проведет тендер на импорт кукурузы
По информации операторов рынка, южнокорейская Ассоциация переработчиков (KFA) объявила очередной тендер на закупку 50-65 тыс. тонн кукурузы произвольного происхождения.
При этом сроки поставки зерновой импортеру на данный момент не уточняются.
Напомним, что на предыдущем тендере страна законтрактовала 210 тыс. тонн кукурузы произвольного происхождения с поставкой в мае-июне т.г.
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