Австралийская пшеница пользуется высоким спросом на азиатском рынке
Азиатские импортеры проявляют активный интерес к закупкам австралийской пшеницы, предложение которой текущем сезоне является рекордным.
В частности, за последние дни филиппинские мукомолы законтрактовали 54 тыс. тонн пшеницы из Австралии. Отметим, что в настоящее время цена предложения белозерной зерновой составляет $205-210 за тонну C&F.
Также спрос на австралийскую пшеницу проявляют и индонезийские покупатели, которые могут покрыть около половины своих месячных потребностей на май (около 400 тыс. тонн) за счет данной продукции.
Кроме того, продолжает импортировать австралийскую пшеницу и Индия, где массовая уборка собственного урожая зерновой начнется лишь в марте. В связи с этим ожидается, что месячный объем закупки Индией пшеницы по итогам февраля составит порядка 600-700 тыс. тонн, значительная часть из которых также будет австралийского происхождения.
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