Агроновости

Вчера, 17:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 127

Казахстан и Иран намерены увеличить объем контейнерных перевозок

Казахстан и Иран планируют увеличить объем железнодорожных контейнерных перевозок. Об этом шла речь в ходе встречи представителей АО «НК«Казахстан темир жолы» с администрацией железной дороги Республики Иран, сообщила 21 февраля пресс-служба КТЖ.

Отмечается, что в 2016 г. объем перевозок между РК и Ираном составил почти 2,12 млн. тонн, что на 16% больше по сравнению с 2015 г. При этом экспорт вырос на 14%, увеличились и транзитные перевозки между двумя странами.

Иранская сторона выразила заинтересованность в перевозке продовольственных грузов из Ирана в страны СНГ через территорию Туркменистана и Казахстана в рефрижераторных контейнерах АО «НК «КТЖ».

Кроме того, для привлечения дополнительных грузопотоков подписан Протокол о тарифных преференциях между железнодорожными администрациями Казахстана и Ирана.

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