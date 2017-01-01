Bahry Group и Bunge создают крупнейшего морского перевозчика на Ближнем Востоке
Bahry Dry Bulk Company (BDB), дочерняя компания Bahry Group (Саудовская Аравия), и Koninklijke Bunge BV, дочерняя компания Bunge Limited подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое должно стать ведущим поставщиком импортных и экспортных навалочных грузов в потоков в регионе Ближнего Востока. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Bunge.
«Совместное предприятие Bunge Bahry Dry Bulk Ltd. обеспечит исключительные грузовые транспортные услуги региональным и международным клиентов. На первом этапе грузооборот компании составит порядка 5 млн. тонн в год, с последующим увеличением его до двухзначных показателей двузначными BDB и Bunge будут владеть соответственно 60 и 40% долей в СП, которое будет зарегистрировано и базироваться в Дубае», - уточняется в сообщении.
Финансовые условия подписанного соглашения не разглашаются.
Первоначально флот нового СП, которое будет финансироваться пропорционально BDB и Bunge, составят суда типа SupraMax и Panamax, в настоящее время находящихся в собственности или под управлением BDB. Впоследствии планируется также привлечение судов от третьих лиц.
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