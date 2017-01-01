На российском рынке подсолнечного масла продолжается снижение цен
В ходе мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ» участники российского рынка нерафинированного подсолнечного масла из европейской части страны сообщают о сохранении на текущей недели тенденции снижения цен на продукт, одной из главных причин которой является укрепление рубля.
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