Индия может возобновить действие импортной пошлины на пшеницу
Правительство Индии не исключает возможности возврата пошлины на импорт пшеницы в страну. Об этом заявил министр продовольствия Индии Ram Vilas Paswan, сообщает PTI.
Причиной подобного решения, по словам министра, может стать стремление властей Индии защитить интересы местных производителей зерновой ввиду ожидаемого рекордного урожая пшеницы в стране (96,64 млн. тонн).
Напомним, что в декабре 2016 г. 10% импортная пошлина на пшеницу в Индии была обнулена ввиду низкого предложения продукции на внутреннем рынке по причине неурожая, что вызвало рост цен на зерновую. Однако в текущем сезоне власти страны планируют существенно увеличить объем закупок зерновой в госрезервы – до 33 млн. тонн против 22,96 млн. тонн в прошлом году, что снизит необходимость в закупках пшеницы на внешних рынках.
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