08:57 Источник: АПК-Информ Просмотров: 96

По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера египетский госоператор GASC закупил 60 тыс. тонн подсолнечного и 30 тыс. тонн соевого масел с поставкой до 20 апреля т.г.

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