Агроновости

08:57 Источник: АПК-Информ Просмотров: 96

Египет закупил растительные масла

По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера египетский госоператор GASC закупил 60 тыс. тонн подсолнечного и 30 тыс. тонн соевого масел с поставкой до 20 апреля т.г.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

  • Подписчики журнала "АПК-Информ"
  • Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"
  • Подписчики AWR
  • Подписчики журнала "Агродень"
  • Подписчики "АПК-Стат"

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть

Похожие статьи