Агроновости

09:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 90

Египет проведет очередной тендер на импорт пшеницы

По сообщениям операторов рынка, египетский госоператор GASC объявил очередной тендер на импорт минимум 55-60 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения.

Поставка зерновой импортеру должна состояться с 25 марта по 4 апреля т.г.

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