Египет проведет очередной тендер на импорт пшеницы
По сообщениям операторов рынка, египетский госоператор GASC объявил очередной тендер на импорт минимум 55-60 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения.
Поставка зерновой импортеру должна состояться с 25 марта по 4 апреля т.г.
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