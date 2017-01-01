В Украине дорожает соевый жмых
По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке соевого жмыха на текущей неделе отмечается рост отпускных цен вследствие существенного удорожания сырья для переработки, фиксировавшегося на прошлой неделе.
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