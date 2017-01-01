Дания планирует инвестировать в АПК Азербайджана
Датские компании намерены инвестировать в агропромышленный комплекс Азербайджана. Об этом заявил министр налогов Дании Карстен Лауритцен, сообщило 22 февраля ИА Интерфакс-Азербайджан.
«По многим направлениям, особенно в сфере сельского хозяйства, датские компании заинтересованы в работе в Азербайджане. Возможно, в ближайшее время будет прогресс в этой сфере», – подчеркнул он.
Министр отметил, что соглашение об избежании двойного налогообложения, подписанное между двумя странами на прошлой неделе, приведет к росту датских инвестиций в экономику Азербайджана.
К.Лауритцен добавил, что товарооборот между странами в настоящее время находится на низком уровне. «Подписание соглашения позволит повысить интерес малых и средних компаний в Дании к сотрудничеству с Азербайджаном», – сказал он.
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