Канада: перспективы производства яровой пшеницы ухудшаются
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Канады снизило прогноз производства яровой пшеницы в стране в т.г. до 28,6 млн. тонн, что на 500 тыс. тонн ниже январской оценки аналитиков и на 3,12 млн. тонн уступает прошлогоднему результату, сообщает Agrimoney.
Корректировка была сделана с учетом меньшего, чем ожидалось ранее, расширения посевных площадей под зерновой, которые в т.г. составят 9,15 млн. га против 9,33 млн. га, озвученных месяцем ранее, но все же превысят прошлогодний результат на 3%. Менее существенное увеличение площадей сева пшеницы в Канаде обусловлено снижением ее привлекательности для фермеров в связи с низкими ценами на зерновую.
Прогноз экспорта канадской пшеницы в 2016/17 МГ министерство оставило без изменений – 21,3 млн. тонн, что на 300 тыс. тонн превзойдет уровень прошлого сезона, главным образом, за счета роста отгрузок пшеницы дурум.
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