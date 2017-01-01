Агроновости

14:13 Источник: АПК-Информ Просмотров: 95

Текущий дефицит риса в России составляет порядка 80 тыс. тонн - ЮРС

По данным мониторинга 48 рисосеющих хозяйств и перерабатывающих предприятий Краснодарского края, основного региона производства риса в РФ, совокупные остатки риса-сырца на февраль т.г. составляют 379,5 тыс. тонн, что на 46,6 тыс. тонн (на 11%) уступает показателю аналогичного периода прошлого года (426,1 тыс. тонн). При этом данный показатель продолжает снижаться – в январе 2017 г. остатки риса-сырца составляли 477,3 тыс. тонн против 494,1 тыс. тонн годом ранее. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба НП «Южный рисовый союз» (ЮРС).

«Переработчики также отмечают более низкое качество зерна в сравнении с урожаем 2015 г., что привело к снижению объёмов выхода крупы из сырца с 65% в прошлом году до 55% в текущем», - отмечается в сообщении.

Таким образом, в пересчёте на крупу разница текущих и прошлогодних остатков достигла 24,5%: по состоянию на февраль 2017 г. остатки риса-крупы снизились до 209 тыс. тонн, что на 68 тыс. тонн меньше, чем в феврале прошлого года.

В то же время, ежегодная потребность внутреннего рынка России в рисе оценивается в 580-620 тыс. тонн, т.е. минимум 45 тыс. тонн ежемесячно.

«С учётом текущей ситуации внутреннему рынку до нового урожая может не хватить порядка 80 тыс. тонн риса. Конечно, импорт покроет дефицит, но надо иметь в виду, что при сегодняшнем курсе цена на импортный рис достигает 33-34 руб/кг, тогда как российский рис стоит 26-28 руб. в зависимости от качества», - считает исполнительный директор ЮРС Михаил Радченко.

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