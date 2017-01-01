Агроновости

14:44 Источник: АПК-Информ Просмотров: 96

Рост сельхозпроизводства в РФ по итогам января составил 0,6% - Росстат

По итогам января т.г. объем производства сельхозпродукции в России составил 171,5 млрд. руб. (в действующих ценах), что на 0,6% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года. Об этом 22 февраля сообщил Росстат.

При этом уточняется, что указанная оценка является предварительной.

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