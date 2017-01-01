Агроновости

14:28 Источник: АПК-Информ Просмотров: 95

Южная Корея закупила кукурузу

По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера Южная Корея закупила 62 тыс. тонн кукурузы произвольного происхождения по цене $195,1 за тонну C&F.

Сроки поставки зерновой импортеру на данный момент не уточняются.

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