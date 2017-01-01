Южная Корея закупила кукурузу
По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера Южная Корея закупила 62 тыс. тонн кукурузы произвольного происхождения по цене $195,1 за тонну C&F.
Сроки поставки зерновой импортеру на данный момент не уточняются.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Иордания закупила пшеницу
16:28
-
Египет: участники и предложения тендера на закупку пшеницы
14:51
-
Низкие темпы экспорта российского зерна могут привести к срыву посевной кампании - эксперт
13:11
-
Тунис проведет тендер на закупку пшеницы и ячменя
12:40
-
Ирак отменил тендер на импорт пшеницы и объявил новый
11:55
-
Индия может возобновить действие импортной пошлины на пшеницу
09:37
-
Египет проведет очередной тендер на импорт пшеницы
09:00
-
Южная Корея проведет тендер на импорт кукурузы
Вчера, 17:28
-
Австралийская пшеница пользуется высоким спросом на азиатском рынке
Вчера, 16:57