Турция инвестирует в развитие сельского хозяйства Азербайджана
Турция планирует инвестировать в сферу агропромышленного комплекса Азербайджана. Об этом заявил министр продовольствия сельского хозяйства и животноводства Турции Фарук Челик, сообщило 22 февраля агентство Trend
«Мы знаем, что Азербайджан в последнее время активно инвестирует в развитие сельскохозяйственного производства. Компании с турецким капиталом также участвуют в этих проектах и передают Азербайджану ноу-хау, применяемые в аграрной сфере Турции. При осуществлении необходимых мер и инвестиций Азербайджан благодаря своей плодородной земле сможет серьезно сократить зависимость от импорта сельхозпродукции", – сказал министр.
Согласно сообщению, Азербайджан обеспечивает себя собственной пшеницей на 53%, ячменем – на 102%, кукурузой – на 71%, соей – на 4%, сахаром – на 115%, растительным маслом – на 48%. Также сливочным маслом – на 76%, яйцами – на 99%, мясом баранины – на 99%.
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