Агроновости

15:43 Источник: АПК-Информ Просмотров: 106

В 2016/17 МГ Индия сократит импорт растительных масел на 0,3 млн. тонн

Согласно обновленному прогнозу аналитиков Oil World, в сезоне-2016/17 Индия снизит импорт восьми ключевых видов растительных масел до 14,88 млн. тонн против 15,19 млн. тонн, закупленных в 2015/16 МГ. В частности, поставки соевого масла по итогам сезона могут сократиться до 3,6 (4,41) млн. тонн, рапсового – до 0,3 (0,35) млн. тонн. В то же время, импорт подсолнечного и пальмового масел возрастет до 1,85 (1,53) и 9 (8,77) млн. тонн соответственно.

Сокращение поставок растительных масел в Индию будет обусловлено ростом их внутреннего производства - на 1,22 млн. тонн в год, до 5,83 млн. тонн. Общее предложение продукции возрастет, прежде всего, за счет увеличения объемов переработки сои, арахиса и рапса, что снизит потребности в импорте данных масел.

В то же время, эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы Индия будет достаточно активно закупать растительные масла, а объем импорта продукции в апреле-сентябре т.г. может на 0,8 млн. тонн превзойти результат аналогичного периода прошлого МГ.

Также отмечается, что потребление растительных масел в Индии продолжает расти, однако в 2016/17 МГ данный рост замедлится и составит, по прогнозам экспертов, 0,7-0,8 млн. тонн против 1,2-1,3 млн. тонн в предыдущие два сезона.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий