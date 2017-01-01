Агроновости

16:28 Источник: АПК-Информ Просмотров: 88

Иордания закупила пшеницу

По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера Иордания закупила 50 тыс. тонн твердозерной пшеницы произвольного происхождения у компании Ameropa по цене $202 за тонну C&F.

Поставка зерновой импортеру запланирована на июль-август т.г.

При этом изначально в рамках тендера планировалась закупка 100 тыс. тонн пшеницы.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий