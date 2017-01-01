Агроновости

14:51 Источник: АПК-Информ Просмотров: 112

Египет: участники и предложения тендера на закупку пшеницы

По сообщениям операторов рынка, в рамках тендера на закупку 55-60 тыс. тонн мукомольной пшеницы Египет получил ряд предложений.

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