В Казахстане годовая инфляция в 2017 году ожидается в пределах 6-8% – Нацбанк
В Казахстане к концу 2017 г. годовая инфляция, по прогнозам Национального банка, ожидается в пределах 6-8%, а в 2018 г. - ее замедление до 5-7%. Об этом сообщила пресс-служба НБ.
«Замедление инфляции будет происходить в результате снижения инфляционных ожиданий, повышения стабильности и предсказуемости ситуации на внутреннем денежном рынке, а также проведения умеренно сдерживающей денежно-кредитной политики в 2017 г.», - говорится в сообщении.
Кроме того, по мнению аналитиков, темпы экономического роста ускорятся в 2017 г. до 2,2%, в 2018 г. – до 4,7%.
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