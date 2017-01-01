Агроновости

16:43 Источник: АПК-Информ Просмотров: 79

В Казахстане годовая инфляция в 2017 году ожидается в пределах 6-8% – Нацбанк

В Казахстане к концу 2017 г. годовая инфляция, по прогнозам Национального банка, ожидается в пределах 6-8%, а в 2018 г. - ее замедление до 5-7%. Об этом сообщила пресс-служба НБ.

«Замедление инфляции будет происходить в результате снижения инфляционных ожиданий, повышения стабильности и предсказуемости ситуации на внутреннем денежном рынке, а также проведения умеренно сдерживающей денежно-кредитной политики в 2017 г.», - говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению аналитиков, темпы экономического роста ускорятся в 2017 г. до 2,2%, в 2018 г. – до 4,7%.

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