Агроновости

17:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 65

Нацбанк Казахстана снизил базовую процентную ставку до 11%

Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку до уровня 11% с коридором +/-1%. Об этом 20 февраля заявил Данияр Акишев, сообщил портал Sputnik-Казахстан.

Отмечается, что НБ будет кредитовать коммерческие банки под 12% и принимать вклады банков второго уровня под 10%.

«Ставки по операциям предоставления ликвидности теперь составляют 12%, а по операциям изъятия ликвидности – 10%. Среди внутренних факторов следует выделить значительное замедление инфляции, снижение инфляционных и девальвационных ожиданий населения, а также продолжающуюся дедолларизацию банковских вкладов», - сказал Д.Акишев.

По словам главы финрегулятора, последующие решения по базовой ставке будут зависеть от дальнейшей динамики фундаментальных факторов внутреннего спроса и устойчивости ситуации в финансовом секторе.

«По нашим оценкам, новый уровень базовой ставки отражает долгосрочное равновесие между достижением целей по инфляции и обеспечением финансовой стабильности», - отметил председатель.

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