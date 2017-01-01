Нацбанк Казахстана снизил базовую процентную ставку до 11%
Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку до уровня 11% с коридором +/-1%. Об этом 20 февраля заявил Данияр Акишев, сообщил портал Sputnik-Казахстан.
Отмечается, что НБ будет кредитовать коммерческие банки под 12% и принимать вклады банков второго уровня под 10%.
«Ставки по операциям предоставления ликвидности теперь составляют 12%, а по операциям изъятия ликвидности – 10%. Среди внутренних факторов следует выделить значительное замедление инфляции, снижение инфляционных и девальвационных ожиданий населения, а также продолжающуюся дедолларизацию банковских вкладов», - сказал Д.Акишев.
По словам главы финрегулятора, последующие решения по базовой ставке будут зависеть от дальнейшей динамики фундаментальных факторов внутреннего спроса и устойчивости ситуации в финансовом секторе.
«По нашим оценкам, новый уровень базовой ставки отражает долгосрочное равновесие между достижением целей по инфляции и обеспечением финансовой стабильности», - отметил председатель.
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