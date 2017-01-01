Агроновости

16:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 108

Бразильские фермеры сдерживают продажи нового урожая сои

Бразильские фермеры в настоящее время сдерживают реализацию соевых бобов нового урожая. Так, согласно данным аналитиков Oil World, по состоянию на конец января был законтрактован лишь 41% урожая масличной против 50% за аналогичный период годом ранее и 49% в среднем.

Подобная ситуация объясняется ощутимым укреплением бразильского реала относительно доллара США, курс которого вырос примерно на 30% в сравнении с уровнем конца января прошлого года.

При этом уборка сои в стране еще продолжается, и, по данным частных бразильских аналитических агентств, производство масличной в текущем сезоне может превысить 107 млн. тонн. Указанная оценка основана на высоких показателях урожайности культуры в штатах Мату-Гроссу, Парана, Мату-Гроссу-ду-Сул и Гояс. Кроме того, улучшаются перспективы производства сои и в не ключевых регионах производства масличной.

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