Агроновости

09:25 Источник: АПК-Информ Просмотров: 120

Южная Корея активно закупает кукурузу

По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера южнокорейская ассоциация KOCOPIA закупила 55 тыс. тонн желтой кукурузы предположительно американского происхождения.

Цена закупки составила $200 за тонну C&F, при этом сроки поставки зерновой импортеру на данный момент не уточняются.

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