Южная Корея активно закупает кукурузу
По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера южнокорейская ассоциация KOCOPIA закупила 55 тыс. тонн желтой кукурузы предположительно американского происхождения.
Цена закупки составила $200 за тонну C&F, при этом сроки поставки зерновой импортеру на данный момент не уточняются.
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