Агроновости

10:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 117

Тунис провел тендер на закупку зерновых

По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера Тунис закупил 100 тыс. тонн мукомольной пшеницы и 25 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения.

Пшеница была законтрактована четырьмя партиями объемом по 25 тыс. тонн каждая у трейдеров Soufflet (по цене $199,64 и $202,64 за тонну C&F), Casillo (по $204,48 за тонну C&F) и Bunge (по $202,75 за тонну C&F).

Цена закупки ячменя составила $177,55 за тонну C&F.

При этом сроки поставки зерновых импортеру не уточняются.

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