Тунис провел тендер на закупку зерновых
По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера Тунис закупил 100 тыс. тонн мукомольной пшеницы и 25 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения.
Пшеница была законтрактована четырьмя партиями объемом по 25 тыс. тонн каждая у трейдеров Soufflet (по цене $199,64 и $202,64 за тонну C&F), Casillo (по $204,48 за тонну C&F) и Bunge (по $202,75 за тонну C&F).
Цена закупки ячменя составила $177,55 за тонну C&F.
При этом сроки поставки зерновых импортеру не уточняются.
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