В январе Украина существенно нарастила экспорт семян льна масличного
Согласно официальным данным, в январе т.г. Украина экспортировала 12,3 тыс. тонн семян льна масличного, что на 55% превысило показатель декабря 2016 г. (8 тыс. тонн), в 3,8 раза итоги января 2016 г. (3,3 тыс. тонн) и стало максимальным месячным показателем последних 10 сезонов.
В январе т.г. отмечен прирост экспорта украинской масличной всем основным странам-покупате
В сумме за 5 месяцев сезона-2016/17 (сентябрь-январь
Более детально информация о внешней торговле масличными и продуктами их переработки в Украине представлена на сайте ИА "АПК-Информ" в разделе "Статистика".
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