Агроновости

09:44 Источник: АПК-Информ Просмотров: 119

В январе Украина существенно нарастила экспорт семян льна масличного

Согласно официальным данным, в январе т.г. Украина экспортировала 12,3 тыс. тонн семян льна масличного, что на 55% превысило показатель декабря 2016 г. (8 тыс. тонн), в 3,8 раза итоги января 2016 г. (3,3 тыс. тонн) и стало максимальным месячным показателем последних 10 сезонов.

В январе т.г. отмечен прирост экспорта украинской масличной всем основным странам-покупате лям, при этом наиболее существенный прирост отгрузок был на рынок Турции (2,9 тыс. тонн против 88 тонн месяцем ранее и 42 тонн в январе 2016 г.), которая в итоге заняла 2 строчку рейтинга. На первом же месте традиционно остается Вьетнам (6,1 тыс. тонн; 5,3 тыс. тонн; 2,2 тыс. тонн).

В сумме за 5 месяцев сезона-2016/17 (сентябрь-январь ) Украина экспортировала 33,8 тыс. тонн семян льна, что на 50% выше итогов аналогичного периода 2015/16 МГ (22,6 тыс. тонн).

Более детально информация о внешней торговле масличными и продуктами их переработки в Украине представлена на сайте ИА "АПК-Информ" в разделе "Статистика".

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