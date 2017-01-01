Казахстан: в ВКО вывели новые сорта и гибриды масличных
В Восточно-Казахстанской области РК вывели новые сорта и гибриды масличных культур, которые в перспективе смогут поставляться на рынки Китая и России. Об этом 23 февраля сообщило ИА Казах-Зерно.
«Над поставленной задачей в ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» работали в течение трех лет. В будущем выведенные там районированные новые сорта и гибриды могут занять до 20% рынка нашей страны, а в перспективе – рынки соседних стран, в первую очередь, России, и Китая», – сказал аким области Даниал Ахметов.
Отмечается, что в прошлом году три гибрида подсолнечника, полученные в опытном хозяйстве, были переданы на сортоиспытание. Сейчас восточно-казахстанские специалисты вместе с иностранными партнерами работают над выведением перспективных сортов зерновых культур.
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