Иордания закупила фуражный ячмень
По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера Иордания закупила 50 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения по цене $180 за тонну.
Поставка продукции импортеру назначена на июль.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Экспорт казахстанского зерна и муки с начала текущего МГ составил 5,3 млн. тонн – МСХ
13:43
-
Украина с начала 2016/17 МГ экспортировала более 29 млн. тонн зерновых
13:24
-
Сможет ли Китай пополнить ряды стран-экспортеров кукурузы?
12:55
-
Тунис провел тендер на закупку зерновых
10:05
-
Южная Корея активно закупает кукурузу
09:25
-
Иордания закупила пшеницу
Вчера, 16:28
-
Египет: участники и предложения тендера на закупку пшеницы
Вчера, 14:51
-
Южная Корея закупила кукурузу
Вчера, 14:28
-
Низкие темпы экспорта российского зерна могут привести к срыву посевной кампании - эксперт
Вчера, 13:11