Агроновости

11:04 Источник: АПК-Информ Просмотров: 100

Иордания закупила фуражный ячмень

По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера Иордания закупила 50 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения по цене $180 за тонну.

Поставка продукции импортеру назначена на июль.

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