Украина с начала 2016/17 МГ экспортировала рекордный объем высокоолеинового подсолнечного масла
Согласно официальным данным, в сентябре-январе текущего МГ Украина экспортировала 60 тыс. тонн высокоолеинового подсолнечного масла, что в 4,2 раза превышает показатель аналогичного периода 2015/16 МГ и в 2,6 раза - результат пяти месяцев 2014/15 МГ (14,2 тыс. тонн и 23,1 тыс. тонн соответственно).
Прирост произошел главным образом за счет расширения географии экспорта. Так, в текущем сезоне отмечены поставки в Италию (14 тыс. тонн), Францию (4,2 тыс. тонн), Иран (2 тыс. тонн) и Саудовскую Аравию (1,6 тыс. тонн), которые предыдущие два сезона не совершали закупок в аналогичном периоде.
Из традиционных крупных покупателей сократила импорт высоокоолеинового подсолнечного масла из Украины только Испания (3,8 против 6,4 тыс. тонн годом ранее).
Детальная информация о внешней торговле масличными и продуктами их переработки в Украине представлена на сайте ИА "АПК-Информ" в разделе "Статистика".
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