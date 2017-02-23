Агроновости

11:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 94

Цены на рапс в Беларуси растут

С начала текущего месяца на белорусском рынке семян рапса наблюдается рост цен вследствие ограниченного предложения масличной.

Так, по данным мониторинга ИА «АПК-Информ», по состоянию на 23 февраля цены предложения на рапс ряда продавцов достигают 445-450 USD/т СРТ, что в среднем на 20 USD/т превышает отпускные цены на конец января.

Более подробную информацию о состоянии белорусского рынка семян рапса читайте в номере «АПК-Информ СНГ» от 6 марта.

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