Агроновости

12:37 Источник: АПК-Информ Просмотров: 85

В Украине растут цены спроса на желтую горчицу

По данным ИА «АПК-Информ», в Украине растут цены спроса на желтую горчицу по причине сезонного сокращения количества предложений.

По состоянию на 23 февраля цены спроса на масличную варьируются в основном в пределах 14500-15500 грн/т СРТ, что в среднем на 500 грн/т превышает закупочные цены неделей ранее.

Более подробную информацию о состоянии украинского рынка семян горчицы читайте в номере «АПК-Информ» от 6 марта.

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