Казахстан и Узбекистан договорились о снижении стоимости железнодорожных грузоперевозок
Казахстан и Узбекистан договорились о снижении тарифов на железнодорожные перевозки грузов. Об этом шла речь в ходе заседания президента АО «НК Казахстан темир жолы» Каната Алпысбаева с руководителями АО «Узбекистан темир йуллари», сообщила 23 февраля пресс-служба КТЖ.
«Достигнуты договоренности о предоставлении скидок на тарифы по экспортным перевозкам казахстанского зерна и муки, грузов в казахстанских рефрижераторных 45-футовых контейнерах, транзитным перевозкам через территорию РК узбекской плодоовощной и других видов сельхозпродукции», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2016 г. наблюдалась положительная динамика роста перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Узбекистаном. Объем перевозок составил 19 млн. тонн.
Также стороны обсудили возможность организации узбекских экспортных и импортных перевозок через порты Актау и Курык по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).
По итогам переговоров между АО «КТЖ - Грузовые перевозки» и АО «Узбекистон темир йуллари» подписано Соглашение об электронном обмене данными о грузах, ввозимых на территорию Республики Казахстан, железнодорожной накладной и сопроводительных коммерческих документов, отмечается в сообщении.
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