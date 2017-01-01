Агроновости

13:15 Источник: АПК-Информ Просмотров: 57

Япония предоставит Молдове $4,8 млн. на развитие сельского хозяйства

Япония предоставит Молдове грант в размере $4,8 млн. на внедрение проекта «Природоохранное сельское хозяйство – развитие устойчивой системы управления почвой в РМ». Об этом заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуард Грама, сообщило 23 февраля агентство Инфотаг.

Министр отметил, что проект предусматривает закупку техники и оборудования для использования в природоохранном сельском хозяйстве, которое является одним из приоритетов Молдовы, прописанных в Национальной стратегии развития сельского хозяйства и сельской местности на 2014-2020 гг.

«Все это будет направлено на поддержание здоровья почвы путем управления питательными веществами в почве и сельскохозяйственных культур для их большей устойчивости к климатическим изменениям», – сказал Э.Грама.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий