Япония предоставит Молдове $4,8 млн. на развитие сельского хозяйства
Япония предоставит Молдове грант в размере $4,8 млн. на внедрение проекта «Природоохранное сельское хозяйство – развитие устойчивой системы управления почвой в РМ». Об этом заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуард Грама, сообщило 23 февраля агентство Инфотаг.
Министр отметил, что проект предусматривает закупку техники и оборудования для использования в природоохранном сельском хозяйстве, которое является одним из приоритетов Молдовы, прописанных в Национальной стратегии развития сельского хозяйства и сельской местности на 2014-2020 гг.
«Все это будет направлено на поддержание здоровья почвы путем управления питательными веществами в почве и сельскохозяйственных культур для их большей устойчивости к климатическим изменениям», – сказал Э.Грама.
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