Агроновости

12:55 Источник: АПК-Информ Просмотров: 77

Сможет ли Китай пополнить ряды стран-экспортеров кукурузы?

Задержки поставок американской кукурузы, вызванные неблагоприятными погодными условиями в США, потенциально позволяют Китаю выйти на рынок соседних азиатских стран-импортеров зерновой, таких как Япония и Южная Корея, и пополнить ряды экспортеров данной продукции, сообщает Reuters.

Пользуясь логистическими преимуществами, Китай заключил с Mitsubishi Corp сделку на поставку 15 тыс. тонн кукурузы и ведет переговоры о подписании еще двух контрактов на продажу продукции в Японию. Отметим, что первая партия китайской кукурузы будет отгружена уже на следующей неделе. При этом цена закупки составила порядка $230 за тонну FOB, тогда как ранее Япония закупала американскую продукцию по цене ниже $200 за тонну FOB.

Стоит отметить, что, несмотря на незначительные текущие объемы экспорта кукурузы из Китая, сам факт появления нового игрока на мировом рынке может оказать дополнительное давление на него на фоне и так высокого предложения продукции. При этом, учитывая высокую стоимость китайской зерновой, закупки из данной страны, по мнению операторов рынка, будут ограничены, и его роль на мировом рынке сведется к региональной торговле с соседними странами и лишь в случае необходимости для них экстренно пополнить запасы. Однако, по мнению отдельных аналитиков рынка, в 2017/18 МГ Китай может экспортировать порядка 2 млн. тонн кукурузы.

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