Азербайджан намерен закупить турецкую сельхозтехнику на $30-50 млн.
Азербайджан планирует приобрести турецкую сельскохозяйственную технику на $30-50 млн. Об этом 23 февраля заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов, сообщило ИА Интерфакс-Азербайджан.
«Мы провели исследование и выяснили, что можем приобрести турецкую сельхозтехнику на $30-50 млн.», - сказал министр.
Также он отметил, что азербайджанская сторона обеспечит участие турецких компаний в тендерах по поставкам сельскохозяйственного оборудования.
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