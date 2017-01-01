Агроновости

14:19 Источник: АПК-Информ Просмотров: 111

Азербайджан намерен закупить турецкую сельхозтехнику на $30-50 млн.

Азербайджан планирует приобрести турецкую сельскохозяйственную технику на $30-50 млн. Об этом 23 февраля заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов, сообщило ИА Интерфакс-Азербайджан.

«Мы провели исследование и выяснили, что можем приобрести турецкую сельхозтехнику на $30-50 млн.», - сказал министр.

Также он отметил, что азербайджанская сторона обеспечит участие турецких компаний в тендерах по поставкам сельскохозяйственного оборудования.

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