Агроновости

14:37 Источник: АПК-Информ Просмотров: 115

Египет: объемы и темпы внешних закупок пшеницы выше прошлогодних

Египет продолжает активно закупать пшеницу на международных тендерах, при этом частота их проведения и объемы закупаемой продукции на данный момент существенно превосходят показатели прошлого года. Так, лишь в течение последних 5 дней египетский гострейдер GASC законтрактовал 720 тыс. тонн пшеницы. Таким образом, общий импорт зерновой госоператором с начала сезона достиг 4,6 млн. тонн, что на 1,35 млн. тонн превышает результат аналогичного периода предыдущего МГ.

Стоит отметить, что предпочтение Египта по-прежнему на стороне российской зерновой. При этом цены закупки продукции на тендерах растут ввиду удорожания пшеницы из России на фоне укрепления курса рубля и высокого спроса.

Так, на последнем тендере GASC закупил 360 тыс. тонн пшеницы, 300 тыс. тонн из которых из России. Цена российской зерновой составила $196,5-199,3 за тонну, тогда как на предыдущем тендере она находилась в диапазоне $195-197 за тонну.

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