Агроновости

15:15 Источник: АПК-Информ Просмотров: 98

Турция намерена увеличить долю АПК в товарообороте с Азербайджаном

Турция нацелена на увеличение доли сельского хозяйства в товарообороте с Азербайджаном. Об этом 23 февраля заявил министр сельского хозяйства Турции Фарук Челик, сообщило ИА Интерфакс-Азербайджан.

«Сегодня доля сельского хозяйства в нашем взаимном товарообороте составляет 7%. Мы нацелены на увеличение этой доли», - сказал он.

По словам министра, сельскохозяйственный товарооборот между двумя странами составляет $120 млн. «Это не соответствует существующему потенциалу», - отметил он.

Также Гейдар Асадов подчеркнул, что импорт сельхозпродукции из Турции в 2016 г. составил $100 млн.

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