Турция намерена увеличить долю АПК в товарообороте с Азербайджаном
Турция нацелена на увеличение доли сельского хозяйства в товарообороте с Азербайджаном. Об этом 23 февраля заявил министр сельского хозяйства Турции Фарук Челик, сообщило ИА Интерфакс-Азербайджан.
«Сегодня доля сельского хозяйства в нашем взаимном товарообороте составляет 7%. Мы нацелены на увеличение этой доли», - сказал он.
По словам министра, сельскохозяйственный товарооборот между двумя странами составляет $120 млн. «Это не соответствует существующему потенциалу», - отметил он.
Также Гейдар Асадов подчеркнул, что импорт сельхозпродукции из Турции в 2016 г. составил $100 млн.
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