Агроновости

15:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 104

В 2016/17 МГ Парагвай существенно увеличит производство и экспорт сои

Согласно последним прогнозам аналитиков Oil World, в 2017 г. урожай соевых бобов в Парагвае возрастет до 10 млн. тонн против 9,45 млн. тонн в 2016 г. за счет более высоких, нежели ожидалось, показателей урожайности масличной.

Стоит отметить, что ввиду задержки развития посевов и более позднего старта уборки культуры ее экспорт в январе оказался ниже прогнозируемого уровня, однако уже в феврале-марте т.г. отгрузки масличной будут увеличиваться.

Всего в текущем сезоне, по прогнозам экспертов, Парагвай сможет поставить на внешние рынки 5,7 млн. тонн сои против 5,38 млн. тонн в 2015/16 МГ. При этом ожидается, что на фоне сокращения собственного урожая Аргентина увеличит закупки продукта из соседней страны до 1,65 (0,65) млн. тонн. Таким образом, большая часть парагвайской продукции будет отгружена в Аргентину, тогда как экспорт в других направлениях, в частности ЕС, Россию и Бразилию, сократится до 1,5 (1,56) млн. тонн, 0,9 (0,92) млн. тонн и 0,25 (0,37) млн. тонн соответственно.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий